Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.11.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen++

Moormerland - Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen Am 01.11.2021 kam es um 12:22 Uhr auf der Timmeler Straße (L14), in Höhe der Straße Hoher Weg, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Münster befuhr mit seiner 55-jährigen Beifahrerin in seinem PKW Renault die Timmeler Straße in Richtung Hatshausen. In Höhe der Einmündung Hoher Weg hatte der Mann die Absicht, seinen PKW zu wenden, um seine Fahrt entgegengesetzt in Richtung Timmel fortführen zu können. Dabei übersah er einen aus Hatshausen kommenden 56-jährigen Mann aus Großefehn mit seinem PKW Hyundai. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 56-jährige aus Großefehn aus seinem Fahrzeug geschleudert und dadurch lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer beteiligter 54-jähriger Mann aus Metelen befuhr zusammen mit seiner 52-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw Opel ebenfalls die Timmeler Straße in Richtung Hatshausen. Unmittelbar nach dem ersten Zusammenstoß, kam es zu einer Folgekollision zwischen einem der zuvor beteiligten Fahrzeuge und dem Pkw des 54-jährigen. Als Folge des Unfallgeschehens wurde der 56-jährige Mann aus Großefehn lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Der 61-jährige Mann aus Münster wurde schwer verletzt, die weiteren Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden den umliegenden Kliniken zugeführt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Eine Bergung der Fahrzeuge wurde von Spezialunternehmen durchgeführt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und eine qualifizierte Unfallaufnahme durchgeführt. Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die L 14 bis 15:42 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell