Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Brackweder Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Montagmittag (25.10., 13.25 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich der Brackweder Straße/ Werkstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden.

Zuvor befuhr ein 27-jähriger Bielefelder mit einem Mercedes die Brackweder Straße aus Steinhagen kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Werkstraße nach links abzubiegen. Hierzu hielt der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug an. Ein ebenfalls in Richtung Halle fahrender 29-jähriger Volvo-Fahrer nahm den Abbiegevorgang des Mercedes-Fahrers eigenen Angaben nicht wahr, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Beide Beteiligte wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt und anschließend durch den eingesetzten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Klinikum transportiert.

Durch die bei der Kollision herumfliegenden Fahrzeugtrümmer wurde das Fahrzeug einer entgegenkommenden 41-jährigen Steinhagenerin leicht beschädigt. Zudem wurde die Bereifung eines weiteren Pkw beschädigt, als dieser von dem 59-jährigen Fahrer durch das frische Trümmerfeld gefahren wurde.

Insgesamt wurde durch den Verkehrsunfall einen geschätzter Gesamtsachschaden von rund 18 000 Euro verursacht. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell