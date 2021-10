Polizei Gütersloh

POL-GT: Berliner Straße/ Carl-Zeiss Straße - Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag (25.10., 14.30 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Berliner Straße/ Carl-Zeiss Straße ein Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte ein 29-jähriger Opel-Fahrer von der Carl-Zeiss Straße nach links auf die Berliner Straße in Fahrtrichtung Gütersloh abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Bielefelder, welcher mit seinem VW Lupo die Berliner Straße in Richtung Bielefeld entlang fuhr. Der 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der 29-jährige Opel-Fahrer aus Versmold und sein 51-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Berliner Straße (B61) teilweise gesperrt.

