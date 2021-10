Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.10.2021

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++ Bedrohung ++ Verstoß gegen das Waffengesetz ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Unfall durch Trunkenheit ++

Leer - Bedrohung / Verstoß WaffG

Leer - Am Samstag gegen 20:15 Uhr bedrohte ein 14-jähriger Täter das 15-jährige Opfer in der Mühlenstraße mit einer Softairwaffe. Im Bereich der Innenstadt konnte der Täter in Begleitung eines weiteren 14-Jährigen angetroffen werden, welcher zu diesem Zeitpunkt die Softairwaffe sowie Munition mit sich führte. Gegen die beiden 14-Jährigen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der erstgenannte Täter muss sich in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten. Die Waffe wurde samt Munition sichergestellt.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Sonntag gegen 00:15 Uhr wurde ein 33-jähriger PKW-Führer in der Auricher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,74 Promille ergab. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein bis auf Weiteres beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Unfall durch Trunkenheit

Emden - In der Sonntagnacht gegen 01:05 Uhr touchierte ein 30-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Torumer Straße einen ordnungsmäßig abgeparkten PKW und stürzte daraufhin. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde anhand eines Atemalkoholtestes ein AAK-Wert von 1,93 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Radfahrer wurde durch den Sturz nicht verletzt. Der 30-Jährige muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell