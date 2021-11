Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.11.2021

++Kleinkraftfahrer geschnitten und geflüchtet++Diebstahl aus Handtasche++Diebstahl von touristischen Hinweisschildern++Sachbeschädigung an Grundschule++

Emden-Kleinkraftfahrer geschnitten und geflüchtet Am 29.10.2021 kam es um 16:03 Uhr auf der Petkumer Straße zu dem Sturz eines Kleinkraftfahrers. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein anderer Fahrzeugführer die Absicht, aus der Straße "Am Südbahnhof", nach links auf die Petkumer Straße stadteinwärts einzubiegen und schnitt dabei den Fahrweg des Kleinkraftradfahrers. Dieser musste daraufhin stark abbremsen und kam zu Fall. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer-Diebstahl aus Handtasche

Am 31.10.2021 kam es gegen 15:00 Uhr in einem Textilfachgeschäft an der Georgstraße zu einem Diebstahl aus einer Damenhandtasche. Unbekannte Täter entwendeten in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie einer 72-jährigen Frau aus Leer. Die Geldbörse, deren Fehlen die Geschädigte noch während des Einkaufes bemerkte, wurde wenig später von einer Zeugin aufgefunden und bei der Polizei in Leer abgegeben. Der Täter erlangte einen Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe. Die Geldbörse konnte samt Papieren an die Geschädigte wieder ausgehändigt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf Wertsachen beim Einkaufen immer besonderes Augenmerk gelegt werden muss.

Jemgum- Diebstahl von touristischen Hinweisschildern In der Zeit vom 28.10.2021, 18:00 Uhr bis zum 31.10.2021, 14:00 Uhr wurden am Wattweg auf der Bohrinsel Dyksterhusen die bekannten vier Schilder "#Wattbesünners", die dort in alle vier Himmelsrichtungen zeigen, von unbekannten Tätern entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jemgum in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung an Grundschule

In der Zeit vom 29.10.2021, 21:00 Uhr bis zum 31.10.2021, 14:30 Uhr kam es an einer Grundschule in der Cirksenastraße zu Beschädigungen durch den Einsatz von Sprühfarbe. Unbekannte Täter beschmierten das Unterrichtegebäude und die dazugehörige Sporthalle mit Buchstabenkombinationen und als obszön einzustufenden Abbildungen in hellblauer Farbe. Zudem wurde eine Glastür mittels Fußtritt beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

