POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 21.10.2022, zwischen 12:45 Uhr und 14:00 Uhr, ereignete sich in der Hindenburgstraße in Waldkirch eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines schwarzen VW Golf.

Der VW-Golf Fahrer parkte sein Fahrzeug um 12:45 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand in der Hindenburgstraße, unmittelbar vor der Kreuzung Merklinstraße. Als er um 14:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an seinem Fahrzeug hat. Der Sachschaden wird auf rund 2000EUR beziffert.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem gesuchten Unfallverursacher geben können.

ag

