POL-FR: Sachbeschädigung an Sportplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am vergangenen Samstagabend, 22.10.2022, konnten an einem Wohnhaus im Schwalbenpfad in Endingen mehrere frische Hebelspuren an einer Terrassentüre festgestellt werden. Entsprechend der Sachlage vor Ort dürfte der Täter nicht in das Haus gelangt sein. Der Tatzeitraum beläuft sich auf 14:30 Uhr ...

mehr