POL-FR: Lkr. Emmendingen - Endingen: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl -Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstagabend, 22.10.2022, konnten an einem Wohnhaus im Schwalbenpfad in Endingen mehrere frische Hebelspuren an einer Terrassentüre festgestellt werden.

Entsprechend der Sachlage vor Ort dürfte der Täter nicht in das Haus gelangt sein. Der Tatzeitraum beläuft sich auf 14:30 Uhr bis 21:30 Uhr.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Telefonnummer: 07641/ 582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt machen können.

ag

