POL-FR: Lörrach: Rollerfahrer fährt auf Pkw auf - Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 72-jähriger Fahrer eines Motorrollers fuhr am Samstag, 22.10.2022, gegen 13.35 Uhr, in der Wiesentalstraße auf einen an einer Lichtzeichenanlage wartenden Pkw auf. Der 72-Jährige wurde gegen die Heckklappe des Pkw geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Mit schwersten Verletzungen wurde der 72-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Basel geflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Der 72-Jährige befuhr mit seinem Motorroller die Wiesentalstraße in südlicher Richtung und übersah wohl einen an der Einmündung zur Weiler Straße, an einer Lichtzeichenanlage, wartenden Pkw. Ungebremst sei er auf das Heck des Pkw gefahren. Es wird vermutet, dass er aufgrund der Sonneneinwirkung den wartenden Pkw übersah. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Wiesentalstraße komplett gesperrt.

