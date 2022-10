Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw-Fahrer fährt auf Autobahn in Unfallstelle - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 5 von Basel kommend in Richtung Freiburg und kam am Freitag, 21.10.2022, gegen 22.40 Uhr, bei einem Fahrstreifenwechsel, zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg, vermutlich aufgrund Aquaplaning ins Schleudern. Er kollidierte mit der Schutzplanke und der Pkw kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 53-Jährige schaltete an seinem Pkw die Warnblinkanlage an. Kurze Zeit später fuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer in den verunfallten Pkw des 53-Jährigen hinein. Es wurde niemand verletzt. Zum Unfallzeit habe es stark geregnet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 32.000 Euro.

