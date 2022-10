Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Reifenstecher in Haltingen unterwegs - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.10.2022, in dem Zeitraum zwischen 17.15 Uhr, bis 18.45 Uhr, wurden an fünf Fahrzeugen jeweils ein Reifen mit einem unbekannten Gegenstand abgestochen. Die Fahrzeuge standen in der Straße "Im Rad". Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag, 22.10.2022, kurz nach 21.00 Uhr, einen Mann, welcher in der Straße "Im Rad" an einem Pkw einen Reifen zerstach. Ein 45-jähriger Tatverdächtige konnte noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Er steht im dringenden Verdacht auch die anderen Sachbeschädigungen vom Vortag begangen zu haben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder auf freiem Fuß entlassen.

