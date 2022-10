Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec-Fahrer stürzt im Baustellenbereich - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Sonntag, 23.10.2022, gegen 12.30 Uhr, die Heldelinger Straße und fuhr kurz nach der Güterstraße in den für den Fahrzeugverkehr gesperrten Baustellenbereich hinein. Auf dem für Fußgänger eingerichtete Weg stürzte der 32-jährige Pedelec-Fahrer, da ihm vermutlich das Vorderrad auf dem unbefestigten Untergrund wegrutschte. Der 32-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Untergrund auf. Nach Sachlage trug er keinen Fahrradhelm. Beim 32-Jährigen konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellten werden. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,3 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus.

