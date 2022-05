Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Much (ots)

Am Mittwoch, 25.05.2022, um 21:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mucher mit seinem Volvo die Kreisstraße 46 (K46) in Richtung Eckhausen in Much. An der Einmündung zur Landesstraße 360 (L360) habe er auf diese nach links abbiegen wollen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben eine 44-jährige Frau aus Overath, die mit ihrem Fiat die L360 in Richtung Neverdorf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 44-Jährige leicht verletzt wurde.

Ein Rettungswagen übernahm die Erstversorgung der Frau und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus nach Siegburg.

Der Mucher blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell