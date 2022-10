Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Markgräflerland

Malsburg-Marzell: Serie von Einbrüchen in Schulen und Kindergarten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 24.10.2022, wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Schulen beziehungsweise ein Einbruch in einem Kindergarten mitgeteilt.

In Bad Bellingen wurde wohl über das Wochenende in einen Kindergarten in der Hofstraße eingebrochen. Räumlichkeiten und Schränke wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde ist hier noch nicht bekannt. Auch ist die Höhe des entstandenen Sachschadens nicht bekannt.

In Istein wurde in die Grundschule und in die Räumlichkeit eines Vereines eingebrochen. Vermutlich gelangten die Unbekannten über den Keller in das Gebäude. Über die Höhe des Diebstahlschadens und des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Auch in das Schulzentrum in Efringen-Kirchen wurde über das Wochenende eingebrochen. Im Schulgebäude wurden mehrere Türen aufgehebelt. Ein Tresor wurde von den Unbekannten schon auf ein Rollbrett verladen, aber zurückgelassen. Auch hier ist nicht bekannt, ob oder was gestohlen wurde, beziehungsweise wie hoch der Sachschaden ist.

Ebenso wurde wohl über das Wochenende in die Grundschule in Malsburg-Marzell eingebrochen. Auch hier ist nicht bekannt, ob oder was gestohlen wurde, beziehungsweise wie hoch der Sachschaden ist.

Der Polizeiposten Kandern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der Polizeiposten nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07626 977800 entgegen.

