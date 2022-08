Polizei Bochum

POL-BO: Raub an der Cranger Kirche - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Zwei 18-jährige Dortmunder wurden am 6. August gegen 19 Uhr im Bereich der Cranger Kirmes beraubt. Am der Haltestelle am Kirmeseingang Dorstener Straße / A 42 näherten sich fünf Jugendliche. Eingeleitet durch einen Faustschlag gegen das Kinn lies das Raubopfer unter Androhung weiterer Schläge die Wegnahme seiner Halskette und die Herausnahme von Bargeld aus seinem Portmeonnaie durch einen zweiten Kriminellen über sich ergehen und wurd dabei leicht am Kinn verletzt. Einer der Täter, sie wirkten südländisch, war mit einem dunkelblauen Trikot bekleidet und ungefähr 175 cm groß, der zweite Täter (ca. 180 cm mit leichtem Bartwuchs) trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes T-Shirt sowie eine verwaschene Jeans. Seinem Begleiter wurde eine elektronische Zigarette entwendet; die Gruppe Jugendliche entfernte sich nach der Tat. Das Regionalkommissariat 35 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 02327/963-8405 (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell