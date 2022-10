Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 24.10.2022, wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Schulen beziehungsweise ein Einbruch in einem Kindergarten mitgeteilt. In Bad Bellingen wurde wohl über das Wochenende in einen Kindergarten in der Hofstraße eingebrochen. Räumlichkeiten und Schränke wurden durchsucht. Ob ...

