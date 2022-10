Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler, LKr. Breisgau Hochschwarzwald Erste Nachtragsmeldung zu POL-FR: Körperverletzung in Friedenweiler,

Freiburg (ots)

Am 23.10.2022, gg. 00.30 Uhr, wurde eine männliche Person durch einen mutmaßlich von einer Armbrust abgefeuerten Bolzen getroffen und verletzt. Der geschädigte 23-jährige Mann befand sich zusammen mit mehreren Begleitern zu Fuß in der Straße "Am Sommerberg" in Friedenweiler. Kurz vor dem Verbindungsweg zur Peter-Thumb-Straße wurde auf ihn geschossen. Hierbei wurde er im Rückenbereich getroffen, wo der Bolzen stecken blieb. Dieser wurde in einem Klinikum entfernt. Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer und verblieb zur weiteren Behandlung im Klinikum.

Die Begleiter des Mannes wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Umstände zu der Schussabgabe sind bislang ungeklärt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zu dem bislang unbekannten Schützen werden durch die Kriminalpolizei Freiburg geführt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Friedenweiler, Bereich "Am Sommerberg", gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0761-882-2880, zu melden.

sk

-------------------------------------------------------------

Erstmeldung vom 23.10.2022:

POL-FR: Körperverletzung in Friedenweiler

Freiburg Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Friedenweiler

Heute, gegen 01.00 h, wurde über der Integrierten Leitstelle des Rettungsdienstes eine verletzte Person in Friedenweiler gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 23-jähriger Mann durch eine Art Pfeil getroffen wurde und hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

Die genaueren Umstände des Vorfalles sind bislang nicht geklärt und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen die durch Kriminalpolizei Freiburg geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell