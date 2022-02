Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit eskaliert

Iserlohn (ots)

Mit zwei Verletzten und mehreren Strafanzeigen endete am Samstagabend eine handfeste Auseinandersetzung am Rebhuhnweg. Zwei Ehepaare mit zwei Kindern im Grundschulalter überquerten die Straße, als ein Pkw angeblich mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" in den Rebhuhnweg abbog. Angeblich wäre eines der Kinder beinahe überfahren worden, wenn die Eltern es nicht weggezogen hätten. Der Fahrer legte eine Vollbremsung hin und kam einige Meter hinter der Gruppe zum Stehen. Die Gruppe stellte den Fahrer zur Rede. Wer als erster zu Schlägen mit Fäusten und "Schlagstock" ausholte, darüber gehen die Aussagen auseinander. Der 32-jährige Fahrer sagt, der 41-jährige Familienvater habe ihm durch die offene Fahrertürscheibe einen Faustschlag verpasst. Der Familienvater behauptet das Gegenteil. Auch über den "Schlagstock" gibt es unterschiedliche Aussagen. Jedenfalls griff auch der 36-jährige Beifahrer ein. Der Streit lockte weitere Bewohner und Passanten heraus. Der Beifahrer holte mehrere volle Flaschen Alkohol heraus und warf sie unter parkende Fahrzeuge. Als die Polizei eintraf, standen etwa 30 Personen rund um das besagte Fahrzeug und schrien aufeinander ein.

Der stark alkoholisierte Fahrer bestreitet, am Steuer gesessen zu haben. Er hat keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte die Alkoholflaschen sicher. Bei dem "Schlagstock" handelte es sich offenbar um ein Stück Starkstromkabel. Zwei Männer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung sowie gegen den Fahrer wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren unter Einfluss von Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell