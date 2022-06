Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/Calw) Straubenhardt/Neuenbürg/Bad Wildbad - Taschendiebe in mehreren Einkaufsmärkten aktiv - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Enzkreis/Calw (ots)

Gleich drei Kundinnen sind in Einkaufsmärkten am Freitagvormittag zwischen 08:45 Uhr und 10:30 Uhr Opfer von Taschendieben geworden.

Gegen 08:45 Uhr wurde eine 88-Jährige in einem Supermarkt in der Max-Planck-Straße in Straubenhardt von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Zeitgleich entwendete eine männliche Person den aufgrund der Ablenkung unbeaufsichtigten Geldbeutel der Frau, welcher in einer Tasche an ihrem Rollator hing.

In Neuenbürg fiel gegen 09:20 Uhr eine 71-Jährige in einem Supermarkt in der Schwarzwaldstraße, vermutlich den gleichen Tätern zum Opfer. Auch sie wurde von einer ihr unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt, während ein Mann den Geldbeutel aus ihrer verschlossenen Handtasche entwendet. Die Handtasche hing hierbei am Einkaufswagen der 71-Jährigen, welcher neben ihr stand.

Eine 84-jährige Frau wurde aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft Opfer einer Diebesbande. Während die hilfsbereite Frau einer ihr unbekannten Frau in einem Supermarkt in der Wildbadener Straße in Bad Wildbad die Auslage erklärte, wurde ihre im Einkaufskorb befindliche Herrentasche gestohlen. Als der Diebstahl an der Kasse auffiel, waren die Täter bereits verschwunden.

Die Personen der zwei Taten im Enzkreis wurden wie folgt beschrieben:

Der männliche Unbekannte wird zwischen 30 und 35 Jahren geschätzt, trug eine blaue Base-Cap, einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift "Mustang" und eine blaue Jogginghose mit drei weißen Streifen und schwarze Schuhe. Der Mann trug bei seiner Tatausübung eine OP-Maske Die unbekannte Frau war ebenfalls zwischen 30 und 35 Jahre alt. Sie trug so wie der Mann eine blaue Base-Cap und eine OP-Maske. Weiterhin war sie mit einem schwarzen Kapuzen-Pullover, einer dunkelgrünen Hose, sowie weißen Schuhen bekleidet.

Nach der Tat in Neuenbürg stiegen die zwei Täter in einen mit einer weiteren Person besetzten weißen VW Passat ein und fuhren in Richtung Marxzeller Straße davon.

Neben Bargeld erbeuteten die Diebe auch persönliche Papiere der Geschädigten.

Das Kriminalkommissariat hält einen Tatzusammenhang für möglich und hat die Ermittlungen hierfür übernommen. Zeugen, sowie Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186 4444, beim Kriminaldauerdienst, zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstaschen, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de

Simone Unger, Pressestelle

