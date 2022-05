Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche am Tankumsee

Isenbüttel - Tankumsee (ots)

In der Nacht von Freitag, 27.Mai, auf Samstag, 28.Mai, kam es im Bereich des Campingplatzes am Tankumsee in Isenbüttel zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter hebelten einmal ein Fenster eines Kioskes und ein Fenster einer Pizzeria auf, um sich Zutritt zu den Geschäften zu verschaffen. Hier wurden dann geringe Mengen an Bargeld entwendet. Wer in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, melde sich bitte bei der Polizei in Meine unter Tel.: 05304/9123-0 oder der Polizei Gifhorn unter Tel.: 05371/980-0.

