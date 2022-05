Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Trunkenheitsfahrten - eine endet mit Verkehrsunfall

Hankensbüttel/Triangel (ots)

Zu einer Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16:35 Uhr in der Ortschaft Triangel. Ein 56-Jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Opel im dortigen Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Straßenschild geprallt. Hierbei entstand ein Sachschaden am Straßenschild "Bahnhof" sowie am Opel. Bei der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 56-Jährige aus Wahrenholz wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von fast 4,00 Promille. Da staunten die Beamten nicht schlecht. Dem Wahrenholzer wurde daraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen und anschließend der Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol verantworten.

Zu einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt kam es ebenfalls am gestrigen Dienstagabend gegen 18:30 Uhr in der Ortschaft Hankensbüttel. Hier führten Polizeibeamte aus Wittingen eine Verkehrskontrolle bei einem 32-jährigen Fahrzeugführer durch. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten einen deutliche Alkoholgeruch bei dem Wittinger wahr. Ein sich anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Zu seiner Alkoholbeeinflussung stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis stellen.

