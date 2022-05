POL-GF: Gemeinsame Presseinformation der Stadt Gifhorn, des Landkreises Gifhorn und der Polizeiinspektion Gifhorn

Gifhorn (ots) - Am Freitag, den 20.05.2022, in der Zeit zwischen 13:15 und 14:45 Uhr wurde ein auf dem Parkstreifen in der Torstraße in Gifhorn abgestellter VW Up in weiß beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der oder die Unbekannte den VW Up an der Frontstoßstange so erheblich, dass ein Sachschaden von ca. 2000,00 EUR entstand. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Verursacher machen ...

