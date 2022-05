Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach zwei Unfallfluchten

Gifhorn (ots)

Bereits am Donnerstag, den 12.05.2022, kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Unfall in Wilsche. Die Fahrerin eines Schulbusses, besetzt mit fünf Kindern, wollte von der Straße Kettelfeldring nach rechts auf den Gifhorner Weg einbiegen. Dort fuhr ein vorfahrtberechtigter weißer Pkw, vermutlich VW, in Richtung Wilsche so weit links, dass der Schulbus ausweichen musste und gegen einen Zaun fuhr. Einen Zusammenstoß zwischen Bus und dem weißen Auto gab es nicht. Der weiße Pkw setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Zu einem anderen Unfall kam es an vergangenen Mittwoch auf dem Eyßelheideweg in Gifhorn. Eine Autofahrerin übersah beim Einbiegen in den Weißdornbusch einen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte nicht, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne für einen Personalienaustausch zu halten. Stattdessen beleidigte er die Autofahrerin. Der Radfahrer war ca. 160cm groß, männlich und hatte kurze blonde Haare. Das Fahrrad sei in schwarz lackiert gewesen.

Zu beiden Unfällen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen und die unbekannten Beteiligten. Diese werden gebeten sich unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

