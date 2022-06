POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Tiefenbronn (ots) - Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten in Tiefenbronn unberechtigt geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten der oder die Täter am Montag in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 5:00 Uhr wohl mit einer Flex einen Zigarettenautomaten in der Badstraße und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an ...

mehr