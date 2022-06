POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Baiersbronn (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Freitag und Samstag in eine Schule in Baiersbronn eingebrochen. Der Unbekannte gelangte in der Zeit zwischen Freitag, 11:30 Uhr und Samstag, 17:50 Uhr zunächst über ein Fenster im Untergeschoss einer Schule in der Nogent-le Rotrou-Straße in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchte er mehrere Schränke eines Raumes. Nach derzeitigem Kenntnisstand begab er sich ...

mehr