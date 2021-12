Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Unfall am Bahnübergang, Zusammenprall von Auto und Bahn

Bahnstrecke Leutenberg - Lobenstein (ots)

Am heutigen Nachmittag informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Erfurt über einen Bahnübergangsunfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Leutenberg und Lobenstein.

Eine Frau befuhr, von der angrenzenden Bundestraße 90 kommend, mit ihrem PKW einen unbeschrankten Bahnübergang nahe der Ortslage Grünau. Der herannahende Zug der Erfurter Bahn, auf der Fahrt in Richtung Lobenstein, wurde hierbei missachtet, sodass dieser im vorderen Bereich touchiert worden ist. Infolge dessen wurde das Kraftfahrzeug auf die Straße zurückgeschoben.

Der Streckenpunkt wird bahnseitig mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern befahren.

Während des Zusammenpralls befanden sich insgesamt 11 Reisende sowie das Personal der Erfurter Bahn in dem Regionalzug. Alle Personen, einschließlich der Kraftfahrzeugführerin, blieben unverletzt.

Am Zug entstand ein Schaden an der Außenhaut. Die Einheit blieb trotz allem betriebstüchtig und konnte nach Abschluss der gemeinsamen Maßnahmen der Landespolizeiinspektion Saalfeld und der Bundespolizei die Fahrt fortsetzen. Am PKW entstand hingegen ein Totalschaden.

Auf Grund der erforderlichen Einsatzmaßnahmen war die Strecke für den Bahnverkehr von 14:25 bis 15:45 Uhr gesperrt. Für drei Züge bedeutete dies Verspätungen und Teilausfälle. (KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell