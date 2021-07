Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Gestern wurden in Germersheim zwei Laserkontrollen durchgeführt. Zuerst überwachten die Beamten den Verkehr in der Straße "Am Unkenfunk". Dort waren insgesamt acht Autofahrer zu schnell unterwegs, einer war nicht angeschnallt und an einem Fahrzeug wurden technische Mängel festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Josef-Probst-Straße waren nochmal sechs Autofahrer zu schnell.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell