POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Einbrecher dringt in Schule ein

Baiersbronn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Freitag und Samstag in eine Schule in Baiersbronn eingebrochen.

Der Unbekannte gelangte in der Zeit zwischen Freitag, 11:30 Uhr und Samstag, 17:50 Uhr zunächst über ein Fenster im Untergeschoss einer Schule in der Nogent-le Rotrou-Straße in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchte er mehrere Schränke eines Raumes. Nach derzeitigem Kenntnisstand begab er sich folgend über eine Türe, welche er aufbrach, weiter in das Gebäude. Hier wurden durch den Täter mehrere Türen aufgebrochen und die dahinter befindlichen Räumlichkeiten durchsucht.

Ob Wertsachen entwendet wurden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Freudenstadt geführt werden. Die Polizei sicherte Spuren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

