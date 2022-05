POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Diebstahl aus Baucontainer: Werkzeuge für mehrere Tausend Euro entwendet

Pforzheim (ots) - Am Montagabend ist ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto alkoholisiert in der Pforzheimer Nordstadt unterwegs gewesen und hierbei durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Der Fahrer eines Nissan wurde am Montag, kurz vor 19 Uhr, in der Hallelallee in einer Kontrollstelle durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord überprüft. Die Beamten nahmen ...

mehr