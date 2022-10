Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Düsseldorf Bilk - A 46 Richtung Neuss - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Lkw prallt gegen Pkw - Auto überschlägt sich - Mehrere Verletzte

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 18:40 Uhr

Ein Pkw wurde gestern Abend auf der A 46 Richtung Neuss von einem Lkw erfasst, prallte dann gegen ein weiteres Auto und überschlug sich. Mehrere Personen wurden dabei teilweise so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 42-jährige Frau mit ihrem VW auf der A 46 in Richtung Neuss auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Als ein 65-jähriger Mann aus Jülich in der Höhe der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk mit seinem Lkw von der mittleren Spur auf die rechte wechseln wollte, bemerkte er den Pkw der Frau offenbar zu spät. Er prallte gegen das Heck des VW. Dadurch verlor die Düsseldorferin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit dem Renault einer 26-Jährigen aus Düsseldorf, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten die beiden Pkw-Fahrerinnen sowie ein siebenjähriges Mädchen und eine 25-jährige Beifahrerin zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell