POL-D: Duisburg - A524 Richtung Düsseldorf - Sattelzug prallt gegen Lkw auf dem Seitenstreifen - Zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots) - Stadtmitte - Tatort: Tanzschule - Diebe in der Umkleide erwischt - Festnahmen In einer Umkleide einer Tanzschule an der Leopoldstraße "bedienten" sich gestern Abend drei junge Männer an den Taschen und Rucksäcken der Ballett- und Tanzschüler/innen. Die drei Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer Fahndung in Pempelfort gestellt werden. Teile ...

