Geldern-Veert (ots) - Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Straelen befuhr am Freitag, 01.07.22, gegen 13:38 Uhr, mit seinem roten Opel die B9 (Klever Str.) aus Kevelaer kommend in Fahrtrichtung Kerken. An der Kreuzung Klever Str./Lüllinger Str. bremste er sein Fahrzeug aufgrund des Lichtzeichenwechsels auf rot ab. Die hinter ihm in gleicher Richtung fahrende 60-jährige Fahrzeugführerin aus Weeze erkannte das ...

mehr