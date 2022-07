Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug: Wer kennt die Frau auf dem Foto?

Kerken (ots)

Am 25.04.2022entwendete eine unbekannte Tatverdächtige eine Geldbörse aus einer Einkaufstasche, die sich in einem Einkaufswagen befand. Im Anschluss wurden noch am selben Tag mit der EC-Karte an einem Geldautomaten Nieukerk Geld abzuheben. Eine unbekannte Tatverdächtige wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter diesem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/82431

Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Frau machen? Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cp)

