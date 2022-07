Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem Audi unterwegs

Kalkar (ots)

Bereits zwischen Montag (27.06.2022) und Dienstag (28.06.2022) wurde in Uedem ein Audi A1 entwendet. Wir berichteten mit Pressemitteilung vom 29.06.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5260539

Der Besitzer des Audis entdeckte den Wagen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen befanden, am Donnerstag (29.06.2022) zufällig an der Römerstraße in Kalkar-Kehrum und informierte die Polizei.

Bei Eintreffen der Beamten, hatte sich der gestohlene Wagen bereits in Richtung Xanten in Bewegung gesetzt, konnte aber dennoch von den Beamten eingeholt werden. Zunächst folgte der Fahrer nicht der Aufforderung der Beamten, den Wagen zu stoppen und fuhr Richtung Grieth, wo er den Wagen dann doch in der Sonnenstraße hielt und sich widerstandslos festnehmen ließ. Der Fahrer, bei dem es sich um einen 18-jährigen Gocher handelt, ist nach ersten Erkenntnissen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er und seine beiden Beifahrer, ein 18-jähriger Uedemer und eine 17-Jährige aus Pinneberg, wurden zur Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache Kleve gebracht.

Der gestohlene Audi wurde durch die Beamten sichergestellt.

Wie sich in den ersten Ermittlungen herausstellte ist der 18-jährige Gocher auch tatverdächtig in der Nacht zu Donnerstag gegen 00:15 Uhr mit dem gestohlenen Audi bei einer Tankstelle an der Industriestraße in Weeze einen Tankbetrug begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. (cp)

