Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim BAB 6: Fahrzeugbrand PM 2

Mannheim (ots)

Bei einem Fahrzeugbrand auf der BAB A6, bei dem es zu einer halbstündigen Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Norden kam, brannte der BMW eines 45-jährigen völlig aus. Ursächlich hierfür dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt gewesen sein. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000,- Euro. Nachdem die Feuerwehr den Brand löschen konnte, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten den PKW unverletzt verlassen, wurden jedoch vorsorglich aufgrund der entstandenen Rauchgase in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bis 20:44 Uhr wurde der Verkehr infolge der Lösch- und Bergungsarbeiten lediglich einspurig an der Brandörtlichkeit vorbeigeleitet. Im Anschluss wurden beide Fahrspuren wieder freigegeben. Es kam kurzzeitig zu einem Rückstau von bis zu 4 km Länge.

