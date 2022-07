Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Geldern-Veert (ots)

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Straelen befuhr am Freitag, 01.07.22, gegen 13:38 Uhr, mit seinem roten Opel die B9 (Klever Str.) aus Kevelaer kommend in Fahrtrichtung Kerken. An der Kreuzung Klever Str./Lüllinger Str. bremste er sein Fahrzeug aufgrund des Lichtzeichenwechsels auf rot ab. Die hinter ihm in gleicher Richtung fahrende 60-jährige Fahrzeugführerin aus Weeze erkannte das Fahrmanöver des vorausfahrenden zu spät und fuhr mit ihrem weißen PKW Citroen auf das stehende Fahrzeug auf. Nach dem Zusammenstoß wurde ihr Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen abgelenkt, sie überfuhr noch einen Leitpfosten und kam einige Meter weiter zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

