POL-D: Hassels - Schülerin auf Fahrrad von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 27. Oktober 2022, 13:49 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag eine Schülerin bei einem Verkehrsunfall in Hassels. Die jugendliche Radfahrerin war beim Queren einer Straße von einem Pkw erfasst worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 62-Jähriger mit seinem Toyota auf der Further Straße in Richtung Am Schönenkamp unterwegs. In Höhe der Einmündungen Potsdamer Straße/An der Wilkesfurth überquerte die 17-Jährige auf ihrem Fahrrad die Further Straße am dortigen Fußgängerüberweg. Die Jugendliche wurde aus bislang unklarer Ursache von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Sie wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme blieb die Further Straße in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

