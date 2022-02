Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer erlitt am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Tiefentalstraße leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Pkw-Lenker gegen 18.45 Uhr die Tiefentalstraße in Richtung Hohenwettersbach. Beim Abbiegen in die Straße des Roten Kreuzes übersah er kurz vor Hohenwettersbach offenbar den Radfahrer, der dem Auto auf dem dortigen Fuß- und Radweg entgegenkam. Beim darauffolgenden Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer über die Motorhaube in die Windschutzscheibe des Pkw. Nach ersten Erkenntnissen zog der Radler sich hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese hatte man ihm offenbar schon zuvor wegen Fahrens unter Drogeneinfluss entzogen. Auch beim aktuellen Unfall gab es deutliche Anzeichen, dass der Autofahrer während der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Ob der Autofahrer den PKW berechtigt nutzte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Dominic Stolz, Pressestelle

