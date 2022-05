Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Trier-Ehrang (ots)

Am Samstag, 14.05.2022 gegen 17:25 Uhr ereignete sich in Trier-Ehrang, in der Straße "Zur Stadtmauer" ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem radfahrenden Kind. Der 56-jährige Fahrer eines VW befuhr die Straße "Zur Stadtmauer" aus Richtung Gartenstraße kommend. Ein 11-jähriger Junge kreuzte mit seinem Fahrrad die Straße und wurde vom PKW erfasst. Der Junge wurde nach dem Verkehrsunfall mit schweren Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen und ein Notarzt. Glücklicherweise handelt es sich bei der Straße um eine sogenannte "Spielstraße", wodurch der PKW-Fahrer nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Schweich nochmals darauf hin, wie Wichtig das Tragen eines Fahrradhelms ist.

