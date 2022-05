Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 15-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt. Polizei sucht Zeugen.

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 14.05.2022 kam es gegen 14:03 Uhr an der Ecke Wasenstraße/ Heckstraße zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wasenstraße / Heckstraße in Idar-Oberstein, wobei eine 15-jährigen Radfahrerin nach bisherigem Stand der Ermittlungen möglicherweise von einem PKW am Hinterrad touchiert wurde. Die Radfahrerin kam in Folge dessen zu Fall und zog sich mehrere Verletzungen zu. Bei dem möglicherweise beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Oldtimer der Marke Opel gehandelt haben, welches mit einer männlichen Person besetzt war. Das Fahrzeug soll auf den Landkreis Birkenfeld zugelassen gewesen sein. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06781/561-0.

