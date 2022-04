Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Auto mit blauer Metalliclackierung

Paderborn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht am Freitag, 1. April, am Weißdornweg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Eine 32-jährige Frau hatte einen schwarzen Ford gegen 08.00 Uhr auf dem Parkplatz der Friedrich-Spee-Gesamtschule abgestellt. Als sie gegen 12.00 Uhr zu ihrem Ato zurückkehrte, stellte sie im rechten Bereich Beschädigungen am Kotflügel, an der Beifahrertür sowie am vorderen Radkasten fest. Aufgrund der aufgefundenen Lackspuren in dem Bereich muss an dem Unfall ein Wagen mit einer blauen Metalliclackierung beteiligt gewesen sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder etwas zu dem beteiligten Fahrzeugen sagen können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell