Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher brachen Getränkeautomaten auf

Hövelhof, Heinz-Sallads-Straße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an einem Firmengebäude Einbruchsspuren. Die alarmierten Polizeibeamten stellten anschließend fest, dass unbekannte Täter an der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft hatten. Im Inneren brachen sie danach 2 Getränkeautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 05251-3060 bei der Polizei in Paderborn zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell