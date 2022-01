Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (19/2022) Duderstadt: Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in der Innenstadt, Polizei ahndet vier Verstöße gegen die Maskenpflicht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Markstraße

Montag, 10. Januar 2022, 18.00 bis gegen 19.00 Uhr

DUDERSTADT (as/jk) - An einer Versammlung der Gruppierung der "Freien Niedersachsen" gegen die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen haben sich am Montagabend (10.01.22) in der Duderstädter Innenstadt in der Spitze etwa 90 Personen beteiligt. Die versammlungsrechtliche Aktion war nicht bei der Versammlungsbehörde angezeigt. Der Aufruf zur Teilnahme erfolgte über den Messenger Telegram.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr bewegten sich die Teilnehmenden im Bereich der Marktstraße zwischen Oberkirche und Unterkirche innerhalb der Fußgängerzone. Von dort setzte sich die Gruppe unter Mitführen von Kerzen wiederum in Richtung Unterkirche und zurück zur Oberkirche in Bewegung. Hier löste sich die Versammlung nach Absingen von zwei Liedern schließlich auf.

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Hygiene - und Abstandsregeln wurden im Zuge fortlaufender Ansprachen größtenteils eingehalten. Vereinzelt kam es unter den Demonstrierenden zur Missachtung der bestehenden Maskenpflicht. Teilnehmende, die ohne Maske gingen, wurden von Einsatzkräften gezielt angesprochen und auf entsprechende Atteste kontrolliert. In diesem Zusammenhang dauern Prüfungen an. Gegen vier Teilnehmende leitete die Polizei wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Von insgesamt acht Teilnehmenden wurden die Personalien festgestellt.

Die versammlungsrechtliche Aktion verlief ansonsten friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell