POL-OH: Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Unbekannte zerstörten am Donnerstag (12.01.), zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, die Scheibe einer Hauseingangstür in der Hünfelder Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Täter nicht, in den Wohnraum zu gelangen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

