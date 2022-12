PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Taunusstein: Einbruch in Fahrradgeschäft +++ Idstein: Betrunkener Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen +++

17.12.2022, 01:20 Uhr, Taunusstein-Wehen, Platter Straße

Am 17.02.2022 um 01:20 h brachen drei unbekannte Personen in ein Fahrradgeschäft in Taunusstein-Wehen ein. Sie schlugen mit brachialer Gewalt die Schaufensterscheiben ein und entwendeten drei E-Bikes und ein Mountainbike im Gesamtwert von ca. 25.000 EUR. Sie verursachten dabei Sachschaden in Höhe von etwa 5000 EUR. Die Täter flüchteten mit den Rädern durch die Waldstraße in den angrenzenden Wald. Spuren im Schnee deuten darauf hin, dass die Täter mit den Rädern auf einem Waldweg in Richtung Platte flüchteten.

Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06124-70780 bei der Polizei Bad Schwalbach zu melden.

Trunkenheitsfahrt B275 Esch/Idstein

Am Freitag, den 16.12.2022 wurde gegen 20:40 Uhr durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug auf der B 275 zwischen Esch und Idstein gemeldet, welches Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr kam. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife angehalten und kontrolliert werden. Fahrzeugführer war ein 59jähriger Mann aus Limburg. Da dieser deutlich unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr erstattet. Wenn Sie Zeuge von diesem Vorfall wurden oder sie durch den PKW gefährdet wurden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93 94 0.

