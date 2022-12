PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Auffahrunfall führt zu Stau im Berufsverkehr+++ Betrunkener Fahrer wird aufgehalten+++ Eingangstür von Kiosk beschädigt+++

1. Auffahrunfall führt zu Stau im Berufsverkehr,

B 417, Taunusstein-Neuhof / Taunusstein-Orlen,

Mittwoch, 14.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen hat ein Unfall auf der B 417 bei Taunusstein-Neuhof zu einem Stau im Berufsverkehr geführt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann aus dem Westerwaldkreis mit seinem Mercedes Vito die B 417 in Richtung Wiesbaden. Kurz vor Taunusstein-Neuhof fuhr der Mann auf einen vorausfahrenden im Bremsvorgang befindlichen Opel Adam einer 28-jährigen Bad Cambergerin auf. Bei der Kollision blieben beide Personen unverletzt, ihre Fahrzeuge waren jedoch jeweils nicht mehr fahrbereit. Der Mercedes und der Opel mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen in Richtung Wiesbaden teilweise komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem Rückstau im morgendlichen Berufsverkehr.

Der Gesamtschaden wird mit rund 7.500 Euro beziffert.

2. Betrunkener Fahrer wird aufgehalten,

Heidenrod-Kemel, Bäderstraße,

Mittwoch, 14.12.2022, 14:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag konnte ein deutlich alkoholisierter Mann in Heidenrod-Kemel durch das Eingreifen von Passanten an der Weiterfahrt gehindert werden.

Gegen 14:00 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und gaben an, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bäderstraße ein stark alkoholisierter Mann im Begriff sei mit seinem Pkw davonzufahren.

Während sich eine Streife der Polizei auf der Anfahrt zum Parkplatz befand, gelang es mehreren Passanten den Mann, einen 64-jährigen Fahrer eines Mercedes GLC, an der Weiterfahrt zu hindern. Der 64-Jährige hatte bereits den Motor gestartet. Eine ebenfalls verständigte Rettungswagenbesatzung parkte ihr Fahrzeug so ab, dass dieses dem Mercedes den Weg blockierte.

Beim Eintreffen der Polizei wurde dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser zeigte einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde er zu einer Polizeistation gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Nachdem der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde, durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

3. Eingangstür von Kiosk beschädigt,

Idstein, Am Bahnhof, Montag

Montag, 12.12.2022, 22:35 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte am Idsteiner Bahnhof das Gebäude eines Kiosks beschädigt.

Am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr stellte der Inhaber der Verkaufsstätte in der Bahnhofstraße an der Eingangstür eine beschädigte Scheibe fest und informierte die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass Vandalen in der Nacht zuvor den Glaseinsatz der Tür eingeschlagen oder eingeworfen und dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht hatten.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

