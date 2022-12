PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher steigen durchs Fenster ein +++ Kupferdraht von Firmengelände gestohlen +++ Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen durchs Fenster ein, Niedernhausen-Königshofen, Panoramastraße, Montag, 12.12.2022, 05:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages, Montag dem 12.12.2022, brachen Unbekannte in Königshofen in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendeten Schmuck. Zwischen 05:30 Uhr und 16:30 Uhr begaben sich die Einbrecher zur Rückseite des Mehrfamilienhauses in der Panoramastraße. Hier hebelten sie ein Fenster der Wohnung im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. In der Wohnung wurden nahezu alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht und letztlich Bargeld, eine Digitalkamera und Schmuck entwendet. Im Anschluss türmten die Einbrecher unbemerkt in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände summiert sich auf einen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden am Fenster beträgt rund 800 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Kupferdraht von Firmengelände gestohlen, Idstein, Richard-Klinger-Straße, Freitag, 09.12.2022, 14:10 Uhr bis Montag, 12.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Kupferdiebe auf einem Firmengelände in der Richard-Klinger-Straße in Idstein zugeschlagen und mehrere Tausend Meter Draht gestohlen. Zu einer nicht näher bestimmbaren Zeit näherten sich die Diebe in einem Fahrzeug dem im Industriegebiet gelegenen Betriebsgelände eines Bauunternehmens und verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Tores Zutritt. Auf dem Gelände schnitten sie mit einem unbekannten Werkzeug einen Zaun durch und verluden anschließend mehrere Tausend Meter Kupferdraht in ihr Fahrzeug. Daraufhin flüchteten sie in Richtung der Straße "Am Frauenwald". Ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Täter für den Transport der Drähte ein entsprechend geeignetes Fahrzeug.

Die Polizeistation Idstein bittet Zeuginnen und Zeugen, die in letzter Zeit verdächtige Beobachtungen rund um das Firmengelände gemacht haben oder anderweitige Hinweise geben können, sich unter er Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Hoher Sachschaden nach Unfallflucht, Idstein, Nieder-Oberrod, Niederemser Straße, Montag, 12.12.2022, 12:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 06.40 Uhr

(fh)Bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Montag und Dienstag im Idsteiner Ortsteil Nieder-Oberrod ereignet hat, entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Montag, 12:00 Uhr und Dienstag, 06:40 Uhr parkte ein weißer Kia Ceed am Fahrbahnrand der Niederemser Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Niederemser Straße in Richtung der Rodigstraße und stieß dabei gegen die linke, vordere Fahrzeugseite des Kia. Ohne dem dabei entstandenen und auf 5.000 Euro geschätzten Schaden Beachtung zu schenken, fuhr die verantwortliche Person einfach davon.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

