Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen sollte im Otterstadter Weg in Speyer ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer die Situation realisierte, fuhr dieser direkt auf die Polizisten zu und überfuhr hierbei einen Fuß eines eingesetzten Beamten. Der andere Polizist konnte durch ein schnelles Ausweichen einen Zusammenstoß noch verhindern. Nachdem dem Rollerfahrer zunächst die Flucht gelang, konnte er kurze Zeit später im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen an dessen Arbeitsstelle angetroffen und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis und keinen Versicherungsschutz für seinen Roller hat und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin konnte Marihuana aufgefunden werden, welches ihm zuzuordnen ist. Nach der Entnahme einer Blutprobe und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen mehrerer Strafanzeigen, unter anderem auch wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Sein Roller wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten eingezogen. Der Beamte, dem er über den Fuß gefahren ist, wurde leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

