POL-RTK: Planenschlitzer zugange +++ Aktueller Blitzerreport

1. Planenschlitzer zugange, Idstein, Am Frauwald, Mittwoch, 14.12.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 15.12.2022, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich Planenschlitzer an einem in Idstein abgestellten Sattelauflieger eines LKW zu schaffen. Gegen 19:00 Uhr wurde der schwarze Sattelauflieger auf der Straße "Am Frauenwald" abgestellt. Im Schutze der Dunkelheit näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem Auflieger und schnitt an mehreren Stellen die Plane auf. Ob der Unbekannte im Nachgang die Ladefläche betrat und Gegenstände entwendete ist bislang nicht genau geklärt. Er hinterließ einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

