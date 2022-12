Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ahmsen - Mann bei Brand in Einfamilienhaus gestorben

Ahmsen (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Samstagnachmittag zu einem Gebäudebrand in den Lähdener Ortsteil Ahmsen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Feuer im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses an der "Vinner Straße". Ein Mann kam dabei ums Leben, eine weitere Bewohnerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die angerückte Feuerwehr konnte den 71-Jährigen noch aus dem Haus retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann jedoch vor Ort. Das gesamte Wohnhaus wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Neben zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und insgesamt 56 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Holte, Herzlake und Lahn, waren zudem zwei Notfallseelsorger vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

